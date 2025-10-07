Course de la Saint-Valentin Parc des Buttes Chaumont Paris

Course de la Saint-Valentin Parc des Buttes Chaumont Paris samedi 14 février 2026.

Organisée par les « Front Runners de Paris », association de course à pied LGBTQIA+ et friendly de la région parisienne, la course de la Saint-Valentin revient pour la 27e année !! C’est un événement emblématique de la vie du 19e arrondissement depuis l’an 2000.

Événement sportif, la course de la Saint-Valentin vise également à montrer que la course à pied est un sport ludique et accessible à tou.te.x.s. Cette course comportera deux épreuves : une course de 10 km en individuel et une course de 5 km en duo (vous courez ensemble de la ligne de départ à la ligne d’arrivée).

Pour celles.eux qui voudraient courir en duo, mais n’ont pas de partenaire, les Front Runners de Paris ont la solution grâce à l’Opération Cupidon ! Il leur suffit de s’inscrire en cliquant sur 5 km Cupidon et les organisateurs leur présenteront leur partenaire de course le jour de la course.

Le 10 km se compose de quatre boucles et le 5 km de deux boucles au sein du Parc des Buttes-Chaumont. L’horaire de départ de la course est 10h00.Les Front Runners proposent aussi de participer à une tombola caritative, dont l’intégralité de la collecte sera reversée à une association partenaire œuvrant en faveur des causes LGBTQ+ ou des personnes en difficulté.

La participation à l’épreuve du 10 km de la course de la Saint-Valentin est qualificative pour le Challenge des 10 km Parisiens du Comité Départemental d’Athlétisme (FFA) en accord avec la ville de Paris.

Nouveauté depuis l’édition 2023 : la course permet au genre Non Binaire de s’inscrire en tant que tel. Des podiums Non Binaires seront intégrés aux protocoles de l’événement. Les personnes transgenres sont bienvenues sur l’événement : le genre déclaré lors de votre inscription est celui dans lequel vous vous reconnaissez.

Le samedi 14 février 2026

de 10h00 à 13h00

payant

10km solo : 17.50€ par personne

5km duo : 24€ par équipe

5km Cupidon (on vous trouve un partenaire le jour de la Course pour courir en duo !) : 12€ par personne

Public adultes.

Parc des Buttes Chaumont Place Armand-Carrel 75019 Paris

https://frontrunnersparis.org/index.php/course-de-la-saint-valentin/ inscriptionstvalentin@frontrunnersparis.org https://www.facebook.com/Course.de.la.Saint.Valentin https://www.facebook.com/Course.de.la.Saint.Valentin