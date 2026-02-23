Course de ligue par le Club taurin Lou Glanum Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence

Course de ligue par le Club taurin Lou Glanum

Samedi 28 mars 2026 à partir de 15h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Course camarguaise de ligue 2026 à Saint-Rémy-de Provence aux Arènes municipales Chomel-Coinon !Familles

Assistez aux courses camarguaises de ligue par le Club taurin Lou Glanum,



* samedi 28 mars à 15h Course de taureaux avec des raseteurs confirmés

Manades Tiberio, Blanc et du Rhône .

Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Camargue league race 2026 in Saint-Rémy-de Provence at the Arènes municipales Chomel-Coinon!

