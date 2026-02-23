Course de ligue par le Club taurin Lou Glanum Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence
Course de ligue par le Club taurin Lou Glanum Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence samedi 28 mars 2026.
Course de ligue par le Club taurin Lou Glanum
Samedi 28 mars 2026 à partir de 15h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Course camarguaise de ligue 2026 à Saint-Rémy-de Provence aux Arènes municipales Chomel-Coinon !Familles
Assistez aux courses camarguaises de ligue par le Club taurin Lou Glanum,
* samedi 28 mars à 15h Course de taureaux avec des raseteurs confirmés
Manades Tiberio, Blanc et du Rhône .
Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Camargue league race 2026 in Saint-Rémy-de Provence at the Arènes municipales Chomel-Coinon!
