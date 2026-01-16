Course de luges Station de Piau Aragnouet
Course de luges Station de Piau Aragnouet vendredi 6 mars 2026.
Course de luges
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Début : 2026-03-06 14:00:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
L’unique et inénarrable équipe d’animation de la station vous invite pour une course de luges.
Rendez-vous sur l’aire ludique du Jardin des Découvertes.
Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo.
à partir de 14h00
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
English :
The resort’s unique and hilarious animation team invites you to a sled race.
Meet at the play area in the Jardin des Découvertes.
Free entertainment, flexible according to weather conditions.
starting at 2pm
L’événement Course de luges Aragnouet a été mis à jour le 2026-01-16 par OT de Piau-Engaly|CDT65