Course de paddle Neuvic
samedi 8 août 2026 · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Course de paddle
La Plage Neuvic Corrèze
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
La station sport nature de Haute Dordogne organise une course de paddle, 4 parcours possibles
– 4km
– 8km
– 12km
– 16km
Départ à 10h de la base nautique de Neuvic pour tous les parcours
Possibilité de venir avec votre propre matériel (paddle gonflable ou rigide et canoë)
Relais et équipe possible .
La Plage Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 14 24 23 asnhd@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course de paddle
L’événement Course de paddle Neuvic a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Neuvic (Corrèze)
- Descente nocturne aux flambeaux en canoë USNCK Neuvic 30 juillet 2026
- Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic 31 juillet 2026
- Salon d’antiquités militaires Espace Paul Eymery Boulodrome Neuvic 2 août 2026
- Balade à vélo le Tour de Neuvic Neuvic 4 août 2026
- Don du Sang, Salle des associations Neuvic 4 août 2026