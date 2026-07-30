Informations pratiques

Neuvic

Course de paddle

La Plage Neuvic Corrèze

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La station sport nature de Haute Dordogne organise une course de paddle, 4 parcours possibles

– 4km

– 8km

– 12km

– 16km

Départ à 10h de la base nautique de Neuvic pour tous les parcours

Possibilité de venir avec votre propre matériel (paddle gonflable ou rigide et canoë)

Relais et équipe possible .

La Plage Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 14 24 23 asnhd@orange.fr

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English : Course de paddle

L’événement Course de paddle Neuvic a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze