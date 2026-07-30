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AGENDA · Neuvic

Course de paddle Neuvic

samedi 8 août 2026 · Neuvic

Course de paddle Neuvic

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
La Plage
Ville
19160 Neuvic
Département
Corrèze
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Neuvic

Course de paddle

La Plage Neuvic Corrèze

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

La station sport nature de Haute Dordogne organise une course de paddle, 4 parcours possibles
– 4km
– 8km
– 12km
– 16km
Départ à 10h de la base nautique de Neuvic pour tous les parcours
Possibilité de venir avec votre propre matériel (paddle gonflable ou rigide et canoë)
Relais et équipe possible   .

La Plage Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 14 24 23  asnhd@orange.fr

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English : Course de paddle

L’événement Course de paddle Neuvic a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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