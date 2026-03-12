Course de paracyclisme international La Landaulaise

Landaul Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 09:00:00

fin : 2028-08-25 23:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Course internationale de paracyclisme, à Landaul, regroupant plusieurs catégories, suivi d’un apéro concert le soir avec le groupe La Ruse et ensuite d’un Fest Noz.

Restauration et buvette sur place .

Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 6 71 50 79 45

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English :

L’événement Course de paracyclisme international La Landaulaise Landaul a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon