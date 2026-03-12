Course de paracyclisme international La Landaulaise Landaul
Course de paracyclisme international La Landaulaise Landaul mardi 25 août 2026.
Course de paracyclisme international La Landaulaise
Landaul Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 09:00:00
fin : 2028-08-25 23:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Course internationale de paracyclisme, à Landaul, regroupant plusieurs catégories, suivi d’un apéro concert le soir avec le groupe La Ruse et ensuite d’un Fest Noz.
Restauration et buvette sur place .
Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 6 71 50 79 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Course de paracyclisme international La Landaulaise Landaul a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon