Course de pirogues Port Guéthary
Course de pirogues Port Guéthary dimanche 9 août 2026.
Guéthary
Course de pirogues
Port Chemin du port Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Course de pirogues organisée par l’association Urkirola Surf Club .
Port Chemin du port Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine urkirolasurfclub@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course de pirogues
L’événement Course de pirogues Guéthary a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Guéthary (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite commentée Des matelots à l’Art Déco Rue de l’Eglise Guéthary 30 juin 2026
- Partie de pelote à grand chistera Fronton Guéthary 1 juillet 2026
- Brocante Fronton Guéthary 4 juillet 2026
- Exposition Mathieu Piffeteau Musée de Guéthary Guéthary 5 juillet 2026
- Concert du chœur d’hommes Bihotzez Guéthary 6 juillet 2026