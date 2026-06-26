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Course de pirogues Port Guéthary

Course de pirogues Port Guéthary

Course de pirogues Port Guéthary dimanche 9 août 2026.

Lieu
Port
Adresse
Chemin du port
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéthary

Course de pirogues

Port Chemin du port Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Course de pirogues organisée par l’association Urkirola Surf Club   .

Port Chemin du port Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   urkirolasurfclub@gmail.com

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English : Course de pirogues

L’événement Course de pirogues Guéthary a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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