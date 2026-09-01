Informations pratiques

Gaël

Course de tracteur cross

Le Pont Briand Gaël Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les amateurs de sensations fortes et de sports mécaniques ont rendez-vous à Gaël (35) le dimanche 20 septembre pour une journée placée sous le signe des tracteurs cross, de la convivialité et du spectacle. L’événement promet d’offrir de belles démonstrations sur circuit et une ambiance festive pour toute la famille.

Organisé par l’association Les Mécanouches , la Course de Tracteurs Cross se déroulera au lieu-dit Le Pont Briand .

– De nombreuses activités seront également proposées tout au long de la journée.

– Restauration et buvette sur place.

– Entrée gratuite .

Le Pont Briand Gaël 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 47 72 76 44

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English :

L’événement Course de tracteur cross Gaël a été mis à jour le 2026-08-14 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN