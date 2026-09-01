Informations pratiques

Gaël

Marche & Course solidaire Fun Color

Le Chêne Gaël Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’association Les Kouign Gaz’ailes organise une Marche & Course Solidaire Fun Color le dimanche 13 septembre 2026, à l’étang de Gaël à partir de 9h30.

Deux parcours de 5,5 km et 9,5 km seront proposés dans une ambiance conviviale, avec des jets de poudre colorée biodégradable tout au long du parcours.

Au programme également échauffement avec MC Sport, buvette, restauration et tombola.

Les bénéfices de cette journée permettront de soutenir ce projet humanitaire, dont l’objectif est d’acheminer des fournitures scolaires et sportives aux enfants du Maroc.

– Dimanche 13 septembre 2026

– 9h30 à l’étang de Gaël

– Inscriptions ouvertes sur HelloAsso Les Kouign Gaz’ailes ou par SMS 06 62 23 56 84 .

Le Chêne Gaël 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 23 56 84

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English :

L’événement Marche & Course solidaire Fun Color Gaël a été mis à jour le 2026-08-14 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN