Informations pratiques

Lorlanges

Course de tracteurs à pédales 2e édition

Le Bourg Lorlanges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Les fous du volant et de la rigolade se donnent rdv avec leurs plus beaux bolides, le 25 juillet à Lorlanges, à l’occasion de la 2ème édition de la course de tracteur à pédales pour les plus jeunes ! Parcours rempli de surprises !

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Le Bourg Lorlanges 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 82 39 99

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English :

Car enthusiasts and fun-lovers are gathering with their finest rides on July 25 in Lorlanges for the 8th annual pedal tractor race for kids! A course full of surprises!

L’événement Course de tracteurs à pédales 2e édition Lorlanges a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne