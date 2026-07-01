Course de tracteurs à pédales 2e édition Lorlanges
samedi 25 juillet 2026 · Lorlanges
Informations pratiques
Lorlanges
Course de tracteurs à pédales 2e édition
Le Bourg Lorlanges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Les fous du volant et de la rigolade se donnent rdv avec leurs plus beaux bolides, le 25 juillet à Lorlanges, à l’occasion de la 2ème édition de la course de tracteur à pédales pour les plus jeunes ! Parcours rempli de surprises !
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Le Bourg Lorlanges 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 82 39 99
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English :
Car enthusiasts and fun-lovers are gathering with their finest rides on July 25 in Lorlanges for the 8th annual pedal tractor race for kids! A course full of surprises!
L’événement Course de tracteurs à pédales 2e édition Lorlanges a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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