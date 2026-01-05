Course de vaches Arènes municipales Hasparren

Course de vaches

Arènes municipales 1 avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

2026-08-12

2026-08-12

2026-08-12

2 heures de spectacle courses d’ânes, divers jeux avec les vachettes, prime à la cocarde, petit veau pour les enfants.

Préparez-vous, harnachez-vous, car le spectacle va être au rendez-vous.

800 places assises . Buvette et sandwiches sur places. .

Arènes municipales 1 avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

