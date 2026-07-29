Course des garçons et serveuses de café Granville
dimanche 23 août 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Course des garçons et serveuses de café
22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Le temps d’un après-midi, Granville renoue avec une tradition aussi spectaculaire que conviviale !
Le dimanche, les garçons et serveuses de café des établissements granvillais s’affronteront lors d’une course d’environ 750 mètres dans les rues du centre-ville. Plateau à la main, ils devront faire preuve d’adresse, de rapidité et de sang-froid pour franchir la ligne d’arrivée… sans renverser leur chargement !
Organisée par Les Vitrines de Granville, cette animation met à l’honneur les professionnels des cafés et restaurants tout en offrant un véritable spectacle aux habitants et aux visiteurs.
Deux courses rythmeront l’après-midi
16h00 Course des salariés
16h30 Course des patrons
Une ambiance festive, des récompenses, un prix du meilleur déguisement et de nombreuses animations viendront compléter ce rendez-vous inédit.
Départ La Cale Arrivée devant la Mairie
Accès libre Animation gratuite pour le public. .
22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03
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English : Course des garçons et serveuses de café
L’événement Course des garçons et serveuses de café Granville a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Granville Terre et Mer
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