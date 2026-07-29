Informations pratiques

Granville

Course des garçons et serveuses de café

22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Le temps d’un après-midi, Granville renoue avec une tradition aussi spectaculaire que conviviale !

Le dimanche, les garçons et serveuses de café des établissements granvillais s’affronteront lors d’une course d’environ 750 mètres dans les rues du centre-ville. Plateau à la main, ils devront faire preuve d’adresse, de rapidité et de sang-froid pour franchir la ligne d’arrivée… sans renverser leur chargement !

Organisée par Les Vitrines de Granville, cette animation met à l’honneur les professionnels des cafés et restaurants tout en offrant un véritable spectacle aux habitants et aux visiteurs.

Deux courses rythmeront l’après-midi

16h00 Course des salariés

16h30 Course des patrons

Une ambiance festive, des récompenses, un prix du meilleur déguisement et de nombreuses animations viendront compléter ce rendez-vous inédit.

Départ La Cale Arrivée devant la Mairie

Accès libre Animation gratuite pour le public. .

22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03

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English : Course des garçons et serveuses de café

L’événement Course des garçons et serveuses de café Granville a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Granville Terre et Mer