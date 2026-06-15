Granville

Atelier de magie

9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 15:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Épate ta famille et tes ami.es avec les tours de magie que tu vas apprendre ! Durant cet atelier, les enfants vont découvrir et apprendre différents tours de magie .

Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte, pour partager le moment, réserver une place adulte. A partir de 3 ans. .

9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier de magie

L’événement Atelier de magie Granville a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Granville Terre et Mer