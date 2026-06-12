Atelier recettes été Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Granville

Atelier recettes été

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Durant cet atelier, nous réaliserons des recettes d’été amusantes ! Pensez à venir avec une boîte pour ramener les gourmandises à la maison.

A partir de 2 ans si accompagné.e, à partir de 3 ans seul.e, convient aussi très bien aux ados. .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier recettes été

L’événement Atelier recettes été Granville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer