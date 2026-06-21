Expériences Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Expériences Atelier pour enfants Chez Tatie Granville jeudi 9 juillet 2026.
Granville
Expériences
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 15:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Viens jouer au scientifique en réalisant des expériences. Convient aussi bien aux plus jeunes, qu’aux ados. .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Expériences
L’événement Expériences Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer
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