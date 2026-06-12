Les inoubliables Stand by me Le Select Granville dimanche 21 juin 2026.

Granville

Les inoubliables Stand by me

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 19:45:00

Date(s) :

2026-06-21

Un film culte toutes les 3 semaines dans votre cinéma Le Select de Granville.

Découvrez ou redécouvrez ce classique du cinéma sur grand écran pour son 40ème anniversaire !

Au cours de l’été 1959, un adolescent a disparu mystérieusement dans l’Oregon. Gordie et ses inséparables copains, Chris, Teddy et Vern savent qu’il est mort pour avoir approché de trop près la voie ferrée. Son corps git au fond des bois. Les enfants décident de s’attribuer le scoop et partent pour la grande foret de Castle Rock. Cette aventure va rester pour Gordie et ses trois amis la plus étrange et la plus exaltante de leur vie.

Conseillé à partir de 10 ans (tout public). .

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Les inoubliables Stand by me

L’événement Les inoubliables Stand by me Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer