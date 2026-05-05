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Atelier écriture de fiction Au petit accent argentin Granville

Atelier écriture de fiction Au petit accent argentin Granville

Atelier écriture de fiction Au petit accent argentin Granville samedi 13 juin 2026.

Lieu : Au petit accent argentin

Adresse : 7 Rue Général Patton

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Granville

Atelier écriture de fiction

Au petit accent argentin 7 Rue Général Patton Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13 18:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Atelier d’écriture de fiction avec l’autrice et créatrice de podcasts AnneSo Ka.
Comment structurer ses idées pour écrire une histoire forte ?
Apprenez une méthode universelle, entrainez-vous
à construire une trame, gagnez en clarté pour finir un projet.
Petit groupe places limitées. Réservation par mail annesoka@mailo.com .   .

Au petit accent argentin 7 Rue Général Patton Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 75 16 29  annesoka@mailo.com

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English : Atelier écriture de fiction

L’événement Atelier écriture de fiction Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer

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