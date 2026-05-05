Atelier écriture de fiction Au petit accent argentin Granville
Atelier écriture de fiction Au petit accent argentin Granville samedi 13 juin 2026.
Granville
Atelier écriture de fiction
Au petit accent argentin 7 Rue Général Patton Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13 18:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Atelier d’écriture de fiction avec l’autrice et créatrice de podcasts AnneSo Ka.
Comment structurer ses idées pour écrire une histoire forte ?
Apprenez une méthode universelle, entrainez-vous
à construire une trame, gagnez en clarté pour finir un projet.
Petit groupe places limitées. Réservation par mail annesoka@mailo.com . .
Au petit accent argentin 7 Rue Général Patton Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 75 16 29 annesoka@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier écriture de fiction
L’événement Atelier écriture de fiction Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Cabaret La Barbichette Cabaret L’Alcazar Théâtre de l’Archipel Granville 8 mai 2026
- Expérience fermier d’un jour La Basle Granville 8 mai 2026
- Atelier fabrication couronne de fleurs séchées CHEZ TATIE Granville 8 mai 2026
- Concert live avec Les Arts & Co HOTEL MERCURE Granville 8 mai 2026
- Murder Party CHEZ TATIE Granville 8 mai 2026