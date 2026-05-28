Restitutions de chansons françaises Théâtre de la Haute Ville + La Lune Rousse (Saint Sauveur la Pommeray) Granville

Granville

Restitutions de chansons françaises

Théâtre de la Haute Ville + La Lune Rousse (Saint Sauveur la Pommeray) 51 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Nous sommes 21 chanteurs qui avons travaillé avec Stéphane Dumont, piano, arrangements et Chloé Lacan, technique vocale et interprétation.

Nous aurons le plaisir de vous interpréter, individuellement, un répertoire varié de la chanson française allant de Jean-Jacques Goldman, à Feu Chatterton, en passant par Brigitte Fontaine, Louis Chédid, Nougaro, Anne Sylvestre…

Nous serons

A la Lune Rousse

vendredi 12 juin 2026, à 19h Réservation au 02 33 68 91 60

Au Théâtre de la Haute Ville

– Samedi 13 juin à 17h et 20h

– Dimanche 14 juin à 18h

Réservation au 06 48 44 18 30 (sms de préférence) .

Théâtre de la Haute Ville + La Lune Rousse (Saint Sauveur la Pommeray) 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 72 46 89 49 notreatelierchanson.granville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Restitutions de chansons françaises

L’événement Restitutions de chansons françaises Granville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer