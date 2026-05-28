Vendredi horreur obsession et passenger Cinéma Le Sélect Granville

Granville

Vendredi horreur obsession et passenger

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:50:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Des pizzas et des boissons vous sont offertes entre les deux films.

19H50 OBSESSION (interdit aux moins de 16 ans)

Et si vous pouviez réaliser votre rêve le plus fou ? Un jeune introverti met la main sur un objet magique capable d’exaucer n’importe quel souhait. Son crush de toujours tombe alors raide dingue de lui… jusqu’à l’obsession la plus totale. Faites attention à ce que vous souhaitez !

22H30 PASSENGER (interdit aux moins de 12 ans)

Après avoir été témoin d’un terrible accident de la route, un jeune couple réalise qu’il n’a pas quitté les lieux du drame sans être suivi. Une présence démoniaque, le Passager, se joint à leur voyage en van et transforme leur aventure en un véritable cauchemar, déterminée à ne s’arrêter qu’une fois qu’elle les aura tous les deux emportés.

Séance en partenariat avec La Fringale?? .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Vendredi horreur obsession et passenger

L’événement Vendredi horreur obsession et passenger Granville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer