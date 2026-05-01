Course d’orientation UGLAS Uglas

Uglas

Course d’orientation

UGLAS A la salle des fêtes Uglas Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le but ? Marcher, chercher des balises sur un parcours familial, prendre l’air, participer à des jeux, partager un repas et surtout, s’amuser !

En équipe de 2 à 5 personnes, petits comme grands, il vous faudra faire preuve du sens de l’orientation afin de pointer les 15 balises, mais aussi d’adresse, de concentration, de coordination et d’entraide pour relever tous les défis !

Pas de chronomètre mais la team la plus talentueuse remportera un prix !

Parcours Découverte, facile: 4 km

Parcours Explorateur, intermédiaire 6,5 km

Parcours Aventurier, pour relever toutes des balises 8 km

Tarifs 5€ par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Inscription obligatoire et renseignements au 06 69 08 51 63 .

UGLAS A la salle des fêtes Uglas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 69 08 51 63

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English :

The aim? Walk, search for markers on a family trail, get some fresh air, play games, share a meal and, above all, have fun!

In teams of 2 to 5 people, young and old alike, you’ll need to use your sense of direction to point out the 15 markers, as well as your skill, concentration, coordination and mutual aid to meet all the challenges!

There’s no stopwatch, but the most talented team wins a prize!

Discovery course, easy: 4 km

Explorateur course, intermediate: 6.5 km

Parcours Aventurier, to take on all the beacons: 8 km

Price 5? per person. Free for children under 12.

L’événement Course d’orientation Uglas a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65