Course en espadrilles Mauléon-Licharre
Course en espadrilles Mauléon-Licharre samedi 15 août 2026.
Mauléon-Licharre
Course en espadrilles
Mairie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Nicolas vous attend à Mauléon.
Vous avez plus de 14 ans ? Vous êtes invités à participer à la 7ème édition de la balade culturelle de 5 km un circuit à pied autour des sites historiques de Mauléon. Si vous préférez courir la course en espadrilles, sur 5 km, un parcours plat, rapide et 100 % urbain, sera parfaite pour les amateurs de running. Pour les 12 13 ans, vous pourrez participer sur une seule boucle seulement 2.5 km. Sur inscription. Les enfants, de 2 à 5 ans, quant à eux, pourront participer à la course en draisienne. Il faut apporter sa propre draisienne, son casque, des vêtements longs, des gants, des chaussures fermées, des chaussettes hautes. Sur inscription. .
Mairie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 nicolas.duplaa@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course en espadrilles
L’événement Course en espadrilles Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier Bizi’kleta Réparation de vélos Derrière l’Office de tourisme Mauléon-Licharre 1 juillet 2026
- L’arbre généreux Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 1 juillet 2026
- Initiation à la pelote basque Fronton Mauléon-Licharre 2 juillet 2026
- Marché traditionnel Mauléon-Licharre 4 juillet 2026
- Exposition de Jessica Alemany Mauléon-Licharre 7 juillet 2026