Mauléon-Licharre

Course en espadrilles

Mairie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Nicolas vous attend à Mauléon.

Vous avez plus de 14 ans ? Vous êtes invités à participer à la 7ème édition de la balade culturelle de 5 km un circuit à pied autour des sites historiques de Mauléon. Si vous préférez courir la course en espadrilles, sur 5 km, un parcours plat, rapide et 100 % urbain, sera parfaite pour les amateurs de running. Pour les 12 13 ans, vous pourrez participer sur une seule boucle seulement 2.5 km. Sur inscription. Les enfants, de 2 à 5 ans, quant à eux, pourront participer à la course en draisienne. Il faut apporter sa propre draisienne, son casque, des vêtements longs, des gants, des chaussures fermées, des chaussettes hautes. Sur inscription. .

Mairie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 nicolas.duplaa@gmail.com

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English : Course en espadrilles

L’événement Course en espadrilles Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque