Rendez-vous au Domaine national de Saint-Cloud, ou en connecté, le dimanche 27 septembre 2026, pour la 15e édition de la course « Enfants sans cancer ».

Depuis quelques années, il est également possible d’y participer à distance en se connectant au live de l’évènement, depuis son ordinateur, sa tablette et même son smartphone. Le début du live est prévu le même jour que la course, à 9h, soit une heure avant le top départ officiel de la course réelle, pour une fin estimée à 12h30.

A l’origine de cette course solidaire, on retrouve l’association « Imagine for Margo». Margo c’est cette petite fille, décédée le 7 juin 2010 d’une tumeur agressive au cerveau. Elle avait 14 ans.

C’est elle qui, en mars 2009, lance une première collecte et réunit plus de 100.000 euros qui ont été remis à l’équipe pédiatrique de l’Institut de cancérologie Gustave Roussy à Villejuif.

Depuis, l’association « Imagine for Margo » poursuit l’action entreprise par Margo et mène des opérations de sensibilisation et de collecte de fonds afin d’aider la recherche européenne sur des traitements spécifiques, innovants et plus efficaces pour les enfants atteints de cancer.

Pourquoi se mobiliser pour la cause du cancer des enfants ?

Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants en France et en Europe et pourtant, les investissements de la recherche en oncologie sont principalement axés sur les cancers d’adulte, et très peu de financements sont alloués à la pédiatrie. Chaque année en Europe, 35.000 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer.

Pour 20% d’entre eux, il n’y a qu’un seul espoir : les progrès de la recherche. Afin de changer cette situation, Imagine for Margo, première association de parents finançant la recherche contre ce fléau en France, propose de courir solidaire pour des enfants sans cancer.

La course Enfants sans Cancer : un modèle unique, un succès croissant

Chaque participant doit collecter un minimum de 200€ de dons auprès de son entourage (100€ pour les mineurs/étudiants) pour valider sa participation.

100% des dons collectés sont affectés à des programmes de recherche de pointe, sélectionnés chaque année en amont de la course avec des experts scientifiques.

Depuis sa création en 2012, la course Enfants sans Cancer est devenue une des plus grandes courses solidaires de France et d’Europe :

+ de 65.000 coureurs ont participé

+ de 23 millions d’euros ont été affectés à la recherche

56 programmes ont été financés pour créer un monde avec des enfants sans cancer

Le dimanche 27 septembre prochain, chaussez vos baskets et rejoignez l’élan solidaire qui raisonnera dans le Domaine national de Saint-Cloud en cliquant ici.

Déroulé du programme :

Trois parcours vous seront proposés lors de cet événement. Le premier est constitué d’une boucle de 10 km (course), le second d’une boucle de 5km (course ou marche) et le dernier d’un 2km (marche) qui pourront se faire en marchant ou en courant dans une ambiance festive avec coach sportif et musique, en présence des chercheurs, de la marraine de l’association Sarah Ourahmoune et de nombreuses personnalités.

08h00 : Accueil des participants, retrait des dossards, dépose consigne

09h30 : Échauffements collectifs

09h45 : Briefing des coureurs

10h00 : Départ de la course !

11h00 : Étirements collectifs

11h15 : Remise des prix pour les meilleures collectes, discours, remise du chèque aux chercheurs, concerts, spectacles et déjeuner.

14h00 : Fin de l’événement.

Pour participer, il suffit de s’inscrire sur le site officiel de « Enfants Sans Cancer » ou cliquez sur le bouton ci-dessous.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 08h00 à 15h00

payant

Frais d’inscription : 10 euros

Collecte : 200 euros minimum (100 euros pour les mineurs/étudiants)

Votre inscription n’est définitive qu’une fois le montant minimum de collecte atteint.

Tout public.

