COURSE HALLOWEEN Mirepeisset
samedi 31 octobre 2026 · Mirepeisset
Informations pratiques
Mirepeisset
COURSE HALLOWEEN
Route de Ginestas Mirepeisset Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-10-31 17:00:00
Date(s) :
2026-10-31
La course d’Halloween revient à Mirepeisset.
Deux parcours proposés course de 5km et course de 10km.
Préparez-vous et trouvez de beaux costumes pour cette course unique.
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Route de Ginestas Mirepeisset 11120 Aude Occitanie +33 4 68 46 30 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Halloween race is back in Mirepeisset.
Two courses are available: a 5km race and a 10km race.
Get ready and find some great costumes for this unique race.
L’événement COURSE HALLOWEEN Mirepeisset a été mis à jour le 2026-07-27 par
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