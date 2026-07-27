Informations pratiques

Mirepeisset

COURSE HALLOWEEN

Route de Ginestas Mirepeisset Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :

2026-10-31

La course d’Halloween revient à Mirepeisset.

Deux parcours proposés course de 5km et course de 10km.

Préparez-vous et trouvez de beaux costumes pour cette course unique.

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Route de Ginestas Mirepeisset 11120 Aude Occitanie +33 4 68 46 30 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Halloween race is back in Mirepeisset.

Two courses are available: a 5km race and a 10km race.

Get ready and find some great costumes for this unique race.

L’événement COURSE HALLOWEEN Mirepeisset a été mis à jour le 2026-07-27 par