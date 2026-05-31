[Course] LA D’KALÉ, Le Carbet, Le Carbet

[Course] LA D’KALÉ Dimanche 5 juillet, 06h00 Le Carbet

Pour plus d’infos : 0696 24 39 19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T12:00:00+02:00 – 2026-07-06T05:59:00+02:00

Fin : 2026-07-05T12:00:00+02:00 – 2026-07-06T05:59:00+02:00

4 parcours, des innovations

4 façons de se dépasser

Mais toujours une seule et même cause

LA D’KALÉ — 20 km / 845 D+

TRASS’LA — 14 km / 584 D+

KRIBICH’TRAIL — 8 km / 257 D+ (ouvert à tous)

BEES TRAIL — 8 km / 257 D+ (réservé aux jeunes)

Dans le cadre de Chimen Lavi, chaque kilomètre parcouru aura encore plus de sens

Que tu viennes pour performer, découvrir, encourager ou simplement vivre le moment… tu es le bienvenu !

Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique [{« type »: « email », « value »: « infosbwd972@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://performanskaraib.net »}]

Le dimanche 5 juillet, les sentiers du Carbet reprendront vie au rythme de vos foulées. Entre mer, nature et solidarité… cette nouvelle édition s’annonce encore plus intense !