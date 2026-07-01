FÊTE DES MARINS – PÊCHEURS & DE LA MER, Le Carbet, Le Carbet

Informations pratiques

FÊTE DES MARINS – PÊCHEURS & DE LA MER Dimanche 12 juillet, 05h30 Le Carbet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T11:30:00+02:00 – 2026-07-13T05:59:00+02:00

Fin : 2026-07-12T11:30:00+02:00 – 2026-07-13T05:59:00+02:00

un rendez-vous placé sous le signe du partage, de la mémoire, de la culture maritime et de la valorisation de notre patrimoine littoral.

À travers cette manifestation, la commune souhaite rendre hommage aux femmes et aux hommes de la mer, véritables acteurs de notre identité carbétienne, qui participent chaque jour à la préservation des savoir-faire traditionnels et à la richesse de notre territoire.

Cette fête sera l’occasion de réunir habitants, visiteurs, associations, pêcheurs, artisans et passionnés autour de plusieurs temps forts :

Au programme :

• animations culturelles et musicales ;

• bénédiction des marins et embarcations ;

• village artisanal et gastronomique autour du chatrou

• découvertes des métiers de la mer ;

• activités nautiques et familiales ;

• sensibilisation à la protection du littoral et de l’environnement marin.

Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique

La Ville du Carbet est heureuse d’annoncer la première édition de la Fête des Marins-Pêcheurs et de la Mer