FÊTE DES MARINS – PÊCHEURS & DE LA MER, Le Carbet, Le Carbet
dimanche 12 juillet 2026 · Le Carbet
Informations pratiques
FÊTE DES MARINS – PÊCHEURS & DE LA MER Dimanche 12 juillet, 05h30 Le Carbet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T11:30:00+02:00 – 2026-07-13T05:59:00+02:00
Fin : 2026-07-12T11:30:00+02:00 – 2026-07-13T05:59:00+02:00
un rendez-vous placé sous le signe du partage, de la mémoire, de la culture maritime et de la valorisation de notre patrimoine littoral.
À travers cette manifestation, la commune souhaite rendre hommage aux femmes et aux hommes de la mer, véritables acteurs de notre identité carbétienne, qui participent chaque jour à la préservation des savoir-faire traditionnels et à la richesse de notre territoire.
Cette fête sera l’occasion de réunir habitants, visiteurs, associations, pêcheurs, artisans et passionnés autour de plusieurs temps forts :
Au programme :
• animations culturelles et musicales ;
• bénédiction des marins et embarcations ;
• village artisanal et gastronomique autour du chatrou
• découvertes des métiers de la mer ;
• activités nautiques et familiales ;
• sensibilisation à la protection du littoral et de l’environnement marin.
Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique
La Ville du Carbet est heureuse d’annoncer la première édition de la Fête des Marins-Pêcheurs et de la Mer
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