Course La Noctambule Rue Nicolas Rapin Fontenay-le-Comte
Course La Noctambule Rue Nicolas Rapin Fontenay-le-Comte vendredi 6 mars 2026.
Course La Noctambule
Rue Nicolas Rapin Chateau de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 19:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Viens repousser tes limites !
Course nocturne à élimination !
4 boucles de 4 km à parcourir dans un temps imparti (voir règlement)
Tout coureur n’ayant pas franchi la ligne dans le temps imparti est éliminé
La course se durcit au fil des kilomètres
Course nocturne frontale et gilet réfléchissant obligatoires
Pasta party proposée à l’arrivée (ouverte aux accompagnants)
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site www.nikrome.com .
Rue Nicolas Rapin Chateau de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire benevolat.trail@gmail.com
English :
Come and push your limits!
