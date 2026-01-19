Course La Noctambule Rue Nicolas Rapin Fontenay-le-Comte

Course La Noctambule

Rue Nicolas Rapin Chateau de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Viens repousser tes limites !

Course nocturne à élimination !

4 boucles de 4 km à parcourir dans un temps imparti (voir règlement)

Tout coureur n’ayant pas franchi la ligne dans le temps imparti est éliminé

La course se durcit au fil des kilomètres

Course nocturne frontale et gilet réfléchissant obligatoires

Pasta party proposée à l’arrivée (ouverte aux accompagnants)

Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site www.nikrome.com .

English :

Come and push your limits!

