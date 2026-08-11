Course la Trans’Lupéenne Mumar Saint-Loup-des-Bois

Informations pratiques

Saint-Loup-des-Bois

Course la Trans’Lupéenne

Mumar 9 Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 13:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Participez à cette course nature, au cœur de la campagne, ouverte à toutes et à tous !

Venez fouler nos sentiers et découvrir notre joli terroir nivernais dans un esprit de convivialité, de partage et de respect de la nature.

Epreuves trail 13 km, 21 km, marche 8 km, 13 km et 21 km. Courses enfants également: de 1 km à 3 km.

Départ depuis le Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité à 9h30 pour les deux trails, entre 7h30 et 8h30 pour les marches, à 11h pour les enfants.

Inscriptions en ligne sur le site Protiming. .

Mumar 9 Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté translupeenne@gmail.com

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English : Course la Trans’Lupéenne

L’événement Course la Trans’Lupéenne Saint-Loup-des-Bois a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Bourgogne Coeur de Loire