Course la Trans’Lupéenne Mumar Saint-Loup-des-Bois
samedi 3 octobre 2026 · Mumar · Saint-Loup-des-Bois
Informations pratiques
Saint-Loup-des-Bois
Course la Trans’Lupéenne
Mumar 9 Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 13:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Participez à cette course nature, au cœur de la campagne, ouverte à toutes et à tous !
Venez fouler nos sentiers et découvrir notre joli terroir nivernais dans un esprit de convivialité, de partage et de respect de la nature.
Epreuves trail 13 km, 21 km, marche 8 km, 13 km et 21 km. Courses enfants également: de 1 km à 3 km.
Départ depuis le Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité à 9h30 pour les deux trails, entre 7h30 et 8h30 pour les marches, à 11h pour les enfants.
Inscriptions en ligne sur le site Protiming. .
Mumar 9 Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté translupeenne@gmail.com
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English : Course la Trans’Lupéenne
L’événement Course la Trans’Lupéenne Saint-Loup-des-Bois a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Bourgogne Coeur de Loire