Course Landaise et jeux d’arènes Place de Tordesillas Hagetmau
mardi 18 août 2026 · Place de Tordesillas · Hagetmau
Informations pratiques
Hagetmau
Course Landaise et jeux d’arènes
Place de Tordesillas Arènes Marcel Lux Hagetmau Landes
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Après une course-landaise de la ganaderia Maynus en 1ère partie avec des écarteurs et des sauteurs, découvrez en 2ème partie des jeux d’arènes pour tous veau pour les enfants, course d’ânes, toro de fuego…
Après une course-landaise de la ganaderia Maynus en 1ère partie avec des écarteurs et des sauteurs, découvrez en 2ème partie des jeux d’arènes pour tous veau pour les enfants, course d’ânes, toro de fuego… .
Place de Tordesillas Arènes Marcel Lux Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 96 64 18
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English : Course Landaise et jeux d’arènes
After a race-landaise of the ganaderia Maynus in 1st part with spacers and jumpers, discover in 2nd part of the bullring games for all: calf for the children, race of donkeys, toro de fuego…
L’événement Course Landaise et jeux d’arènes Hagetmau a été mis à jour le 2026-08-12 par Landes Chalosse
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