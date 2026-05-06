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Visite Flash de la Crypte La Crypte Hagetmau

Visite Flash de la Crypte La Crypte Hagetmau

Visite Flash de la Crypte La Crypte Hagetmau mardi 25 août 2026.

Lieu : La Crypte

Adresse : 789 Avenue Corisande

Ville : 40700 Hagetmau

Département : Landes

Début : mardi 25 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Hagetmau

Visite Flash de la Crypte

La Crypte 789 Avenue Corisande Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 17:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-25

Nous vous proposons de vous faire découvrir de la Crypte St-Girons mais en version Flash. En 30 minutes chrono, suivez notre guide pour une visite privilège de ce trésor architectural !
Inclus dans le billet d’entrée
Nous vous proposons de vous faire découvrir de la Crypte St-Girons mais en version Flash. En 30 minutes chrono, suivez notre guide pour une visite privilège de ce trésor architectural !
Inclus dans le billet d’entrée   .

La Crypte 789 Avenue Corisande Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 38 26  contact@landes-chalosse.com

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English : Visite Flash de la Crypte

We’d like to take you on a Flash tour of the St-Girons Crypt. In just 30 minutes, follow our guide on a privileged tour of this architectural treasure!
Included in the entrance ticket

L’événement Visite Flash de la Crypte Hagetmau a été mis à jour le 2026-05-06 par Landes Chalosse

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