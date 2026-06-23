Hagetmau

Les Foulées de la Perle de la Chalosse

Place de Tordesillas Hagetmau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 08:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

‍♂️ LES FOULÉES DE LA PERLE DE LA CHALOSSE ‍♀️

À l’occasion des Fêtes d’Hagetmau, venez relever le défi sur les chemins de la Chalosse !

Samedi 1er août 2026

Départ Cité Verte d’Hagetmau

⏰ À partir de 8h30

Au programme, parcours de 9, 15 et 20 km. Inscriptions sur pyreneeschrono.fr

‍♂️ LES FOULÉES DE LA PERLE DE LA CHALOSSE ‍♀️

À l’occasion des Fêtes d’Hagetmau, venez relever le défi sur les chemins de la Chalosse !

Samedi 1er août 2026

Départ Cité Verte d’Hagetmau

⏰ À partir de 8h30

Au programme

✅ Trail Nature 20 km (18€) 8h30

✅ Trail Nature 15 km (14€) 9h

✅ Course Nature 9 km (10€) 9h15

Marche (6€) 8h45

Course enfants (gratuit) 11h

Que vous soyez compétiteur, coureur occasionnel ou marcheur, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux !

Des parcours au cœur de la nature landaise

Une ambiance conviviale et festive

Des souvenirs garantis dans la Perle de la Chalosse

Inscrivez-vous sur pyreneeschrono.fr et venez partager un grand moment de sport et de convivialité ! .

Place de Tordesillas Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Foulées de la Perle de la Chalosse

????? THE PERLE DE LA CHALOSSE RUN ?????

%C0 As part of the Hagetmau Festival, come take on the challenge on the trails of the Chalosse!

? Saturday, August 1, 2026

? Start: Cit%E9 Verte in Hagetmau

? Starting at 8:30 a.m.

The event features 9-, 15-, and 20-km courses. Register at pyreneeschrono.fr

L’événement Les Foulées de la Perle de la Chalosse Hagetmau a été mis à jour le 2026-06-23 par Landes Chalosse