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Les Foulées de la Perle de la Chalosse Hagetmau

Les Foulées de la Perle de la Chalosse Hagetmau

Les Foulées de la Perle de la Chalosse Hagetmau samedi 1 août 2026.

Adresse
Place de Tordesillas
Ville
40700 Hagetmau
Département
Landes
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
08:30:00
Tarif

Hagetmau

Les Foulées de la Perle de la Chalosse

Place de Tordesillas Hagetmau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

‍♂️ LES FOULÉES DE LA PERLE DE LA CHALOSSE ‍♀️
À l’occasion des Fêtes d’Hagetmau, venez relever le défi sur les chemins de la Chalosse !
Samedi 1er août 2026
Départ Cité Verte d’Hagetmau
⏰ À partir de 8h30
Au programme, parcours de 9, 15 et 20 km. Inscriptions sur pyreneeschrono.fr
‍♂️ LES FOULÉES DE LA PERLE DE LA CHALOSSE ‍♀️
À l’occasion des Fêtes d’Hagetmau, venez relever le défi sur les chemins de la Chalosse !
Samedi 1er août 2026
Départ Cité Verte d’Hagetmau
⏰ À partir de 8h30
Au programme
✅ Trail Nature 20 km (18€) 8h30
✅ Trail Nature 15 km (14€) 9h
✅ Course Nature 9 km (10€) 9h15
Marche (6€) 8h45
Course enfants (gratuit) 11h
Que vous soyez compétiteur, coureur occasionnel ou marcheur, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux !
Des parcours au cœur de la nature landaise
Une ambiance conviviale et festive
Des souvenirs garantis dans la Perle de la Chalosse
Inscrivez-vous sur pyreneeschrono.fr et venez partager un grand moment de sport et de convivialité !   .

Place de Tordesillas Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Les Foulées de la Perle de la Chalosse

????? THE PERLE DE LA CHALOSSE RUN ?????
%C0 As part of the Hagetmau Festival, come take on the challenge on the trails of the Chalosse!
? Saturday, August 1, 2026
? Start: Cit%E9 Verte in Hagetmau
? Starting at 8:30 a.m.
The event features 9-, 15-, and 20-km courses. Register at pyreneeschrono.fr

L’événement Les Foulées de la Perle de la Chalosse Hagetmau a été mis à jour le 2026-06-23 par Landes Chalosse

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