Les Foulées de la Perle de la Chalosse Hagetmau
Les Foulées de la Perle de la Chalosse Hagetmau samedi 1 août 2026.
Hagetmau
Les Foulées de la Perle de la Chalosse
Place de Tordesillas Hagetmau Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
♂️ LES FOULÉES DE LA PERLE DE LA CHALOSSE ♀️
À l’occasion des Fêtes d’Hagetmau, venez relever le défi sur les chemins de la Chalosse !
Samedi 1er août 2026
Départ Cité Verte d’Hagetmau
⏰ À partir de 8h30
Au programme, parcours de 9, 15 et 20 km. Inscriptions sur pyreneeschrono.fr
♂️ LES FOULÉES DE LA PERLE DE LA CHALOSSE ♀️
À l’occasion des Fêtes d’Hagetmau, venez relever le défi sur les chemins de la Chalosse !
Samedi 1er août 2026
Départ Cité Verte d’Hagetmau
⏰ À partir de 8h30
Au programme
✅ Trail Nature 20 km (18€) 8h30
✅ Trail Nature 15 km (14€) 9h
✅ Course Nature 9 km (10€) 9h15
Marche (6€) 8h45
Course enfants (gratuit) 11h
Que vous soyez compétiteur, coureur occasionnel ou marcheur, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux !
Des parcours au cœur de la nature landaise
Une ambiance conviviale et festive
Des souvenirs garantis dans la Perle de la Chalosse
Inscrivez-vous sur pyreneeschrono.fr et venez partager un grand moment de sport et de convivialité ! .
Place de Tordesillas Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Foulées de la Perle de la Chalosse
????? THE PERLE DE LA CHALOSSE RUN ?????
%C0 As part of the Hagetmau Festival, come take on the challenge on the trails of the Chalosse!
? Saturday, August 1, 2026
? Start: Cit%E9 Verte in Hagetmau
? Starting at 8:30 a.m.
The event features 9-, 15-, and 20-km courses. Register at pyreneeschrono.fr
L’événement Les Foulées de la Perle de la Chalosse Hagetmau a été mis à jour le 2026-06-23 par Landes Chalosse
À voir aussi à Hagetmau (Landes)
- Marché traditionnel rue Victor Hugo Hagetmau 1 juillet 2026
- Fêtes du quartier du Trace Hagetmau 4 juillet 2026
- Le marché prend l’air ! Hagetmau 4 juillet 2026
- Fête de la Ferme équestre d’Halco Ferme équestre d’Halco Hagetmau 5 juillet 2026
- Visite Flash de la Crypte La Crypte Hagetmau 7 juillet 2026