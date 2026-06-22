Landes Emotions Hagetmau Hagetmau
vendredi 31 juillet 2026 · Hagetmau
Informations pratiques
Hagetmau
Landes Emotions Hagetmau
5001F Pl. des Tordessillas Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Landes Émotions revient à Hagetmau pour une soirée exceptionnelle en pleine feria avec Vincé “La Petite Culotte”.
Le phénomène festif de La Goffa Lolita en showcase exclusif après le spectacle.
Une nuit de traditions, de fête et d’énergie populaire à ne pas manquer.
Landes Émotions revient aux arènes d’Hagetmau le 31 juillet 2026 pour une édition spéciale en plein cœur de la feria.
Le grand spectacle vivant des Landes célèbre les traditions, la culture et la fête populaire.
L’artiste Vincé “La Petite Culotte”, phénomène festif de la chanson populaire, sera l’invité de la soirée.
Son titre viral La Goffa Lolita est devenu un incontournable des fêtes du Sud-Ouest.
Il offrira un showcase exclusif en clôture pour une soirée festive et inoubliable. .
5001F Pl. des Tordessillas Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64
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English : Landes Emotions Hagetmau
Landes Émotions returns to Hagetmau for an exceptional evening in the heart of the feria with Vincé “La Petite Culotte.”
The festive sensation “La Goffa Lolita” will perform an exclusive showcase after the show.
A night of traditions, celebration, and vibrant energy—not to be missed.
L’événement Landes Emotions Hagetmau Hagetmau a été mis à jour le 2026-06-22 par Landes Chalosse
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