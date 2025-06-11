Course landaise Eugénie-les-Bains
Course landaise Eugénie-les-Bains mercredi 8 juillet 2026.
Eugénie-les-Bains
Course landaise
Arènes Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le 08/07 course landaise organisé l’asso des jeunes coursayres avec l’école taurine et la vache d’Agruna
Plus d’infos à venir… .
Arènes Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
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English : Course landaise
L’événement Course landaise Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-01 par Tourisme Aire Eugénie
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