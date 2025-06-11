Eugénie-les-Bains

Course landaise

Arènes Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le 08/07 course landaise organisé l’asso des jeunes coursayres avec l’école taurine et la vache d’Agruna

Plus d’infos à venir… .

Arènes Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course landaise

L’événement Course landaise Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-01 par Tourisme Aire Eugénie