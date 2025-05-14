Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vernissage de l’EXPOSITION DE FRANCINE DESBLANCS Eugénie-les-Bains

Vernissage de l’EXPOSITION DE FRANCINE DESBLANCS Eugénie-les-Bains

Vernissage de l’EXPOSITION DE FRANCINE DESBLANCS Eugénie-les-Bains jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 40320 Eugénie-les-Bains

Département : Landes

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Eugénie-les-Bains

Vernissage de l’EXPOSITION DE FRANCINE DESBLANCS

Médiathèque Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Aquarelliste autodidacte, révélée il y a dix ans.
Francine travaille et développe la technique de l’aquarelle dans de nombreux cours méthodiques, mais aussi en
puisant son inspiration au contact de la nature et des animaux.
Sa patience et son amour pour le vivant lui permettent de perfectionner son art, mais aussi de le partager dans de
nombreuses expositions.
La technique de l’aquarelle fut une réelle thérapie physique et émotionnelle pour cette artiste. C’est aujourd’hui une
passion, mais aussi un subtil outil de communication et de partage avec les novices ou les passionnés de l’art
JEUDI 2 JUILLET > 29 AOÛT
Exposition
JEUDI 2 JUILLET 18H
Vernissage
Médiathèques CCAA/ Eugénie
Tout public   .

Médiathèque Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 52 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage de l’EXPOSITION DE FRANCINE DESBLANCS

L’événement Vernissage de l’EXPOSITION DE FRANCINE DESBLANCS Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie

À voir aussi à Eugénie-les-Bains (Landes)