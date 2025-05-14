Vernissage de l’EXPOSITION DE FRANCINE DESBLANCS Eugénie-les-Bains
Vernissage de l’EXPOSITION DE FRANCINE DESBLANCS Eugénie-les-Bains jeudi 2 juillet 2026.
Eugénie-les-Bains
Vernissage de l’EXPOSITION DE FRANCINE DESBLANCS
Médiathèque Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Aquarelliste autodidacte, révélée il y a dix ans.
Francine travaille et développe la technique de l’aquarelle dans de nombreux cours méthodiques, mais aussi en
puisant son inspiration au contact de la nature et des animaux.
Sa patience et son amour pour le vivant lui permettent de perfectionner son art, mais aussi de le partager dans de
nombreuses expositions.
La technique de l’aquarelle fut une réelle thérapie physique et émotionnelle pour cette artiste. C’est aujourd’hui une
passion, mais aussi un subtil outil de communication et de partage avec les novices ou les passionnés de l’art
JEUDI 2 JUILLET > 29 AOÛT
Exposition
JEUDI 2 JUILLET 18H
Vernissage
Médiathèques CCAA/ Eugénie
Tout public .
Médiathèque Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 52 37
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English : Vernissage de l’EXPOSITION DE FRANCINE DESBLANCS
L’événement Vernissage de l’EXPOSITION DE FRANCINE DESBLANCS Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie
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