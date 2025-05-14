Eugénie-les-Bains

Vernissage de l’EXPOSITION DE FRANCINE DESBLANCS

Médiathèque Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Aquarelliste autodidacte, révélée il y a dix ans.

Francine travaille et développe la technique de l’aquarelle dans de nombreux cours méthodiques, mais aussi en

puisant son inspiration au contact de la nature et des animaux.

Sa patience et son amour pour le vivant lui permettent de perfectionner son art, mais aussi de le partager dans de

nombreuses expositions.

La technique de l’aquarelle fut une réelle thérapie physique et émotionnelle pour cette artiste. C’est aujourd’hui une

passion, mais aussi un subtil outil de communication et de partage avec les novices ou les passionnés de l’art

JEUDI 2 JUILLET > 29 AOÛT

Exposition

JEUDI 2 JUILLET 18H

Vernissage

Médiathèques CCAA/ Eugénie

Tout public .

Médiathèque Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 52 37

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English : Vernissage de l’EXPOSITION DE FRANCINE DESBLANCS

L’événement Vernissage de l’EXPOSITION DE FRANCINE DESBLANCS Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie