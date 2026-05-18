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Course Landaise boléro hinxois, mairi 51,route de Gamard Hinx

Course Landaise boléro hinxois, mairi 51,route de Gamard Hinx dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : boléro hinxois, mairi 51,route de Gamard

Adresse : arènes de hinx

Ville : 40180 Hinx

Département : Landes

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Hinx

Course Landaise

boléro hinxois, mairi 51,route de Gamard arènes de hinx Hinx Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:30:00
fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Spectacle traditionnel local de Course Landaise avec écarteurs et sauteurs
Spectacle traditionnel local de Course Landaise avec écarteurs et sauteurs   .

boléro hinxois, mairi 51,route de Gamard arènes de hinx Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 57 22 01  bolero.hinxois@orange.fr

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English : Course Landaise

Traditional local show of Course Landaise with spreaders and jumpers

L’événement Course Landaise Hinx a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Terres de Chalosse

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