Course Landaise boléro hinxois, mairi 51,route de Gamard Hinx

Hinx

Course Landaise

boléro hinxois, mairi 51,route de Gamard arènes de hinx Hinx Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:30:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Spectacle traditionnel local de Course Landaise avec écarteurs et sauteurs

Spectacle traditionnel local de Course Landaise avec écarteurs et sauteurs .

boléro hinxois, mairi 51,route de Gamard arènes de hinx Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 57 22 01 bolero.hinxois@orange.fr

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English : Course Landaise

Traditional local show of Course Landaise with spreaders and jumpers

L’événement Course Landaise Hinx a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Terres de Chalosse