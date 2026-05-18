Course Landaise boléro hinxois, mairi 51,route de Gamard Hinx
Course Landaise boléro hinxois, mairi 51,route de Gamard Hinx dimanche 12 juillet 2026.
Hinx
Course Landaise
boléro hinxois, mairi 51,route de Gamard arènes de hinx Hinx Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:30:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Spectacle traditionnel local de Course Landaise avec écarteurs et sauteurs
Spectacle traditionnel local de Course Landaise avec écarteurs et sauteurs .
boléro hinxois, mairi 51,route de Gamard arènes de hinx Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 57 22 01 bolero.hinxois@orange.fr
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English : Course Landaise
Traditional local show of Course Landaise with spreaders and jumpers
L’événement Course Landaise Hinx a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Terres de Chalosse
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