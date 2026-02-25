La vie de l’abeille visite d’une miellerie Hinx

La vie de l’abeille visite d’une miellerie

425 Route Arriguepeou Hinx Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Venez découvrir l’apiculture traditionnelle sur les premiers coteaux de Chalosse à Hinx. Lors de cette visite dans la miellerie Farandole d’Abelha, vous apprendrez tout sur l’apiculture, de la ruche et la vie de l’abeille jusqu’à la mise en pot du miel.

La miellerie est située près des barthes de l’Adour, où sont générés foins, sainfoin et diverses fleurs de prairie. Tout cela permet d’obtenir des miels naturels.

Suivant les années et la climatologie ces différents miels peuvent être d’acacia, de fleurs, de châtaignier ou encore de bruyère. .

425 Route Arriguepeou Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

Come and discover traditional beekeeping on the first hillsides of Chalosse in Hinx. During this visit to the Farandole d’Abelha honey house, you’ll learn all about beekeeping, from the hive and the life of the bee to the bottling of the honey.

