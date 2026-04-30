Course Landaise Mixte Mimizan
Course Landaise Mixte Mimizan mardi 28 juillet 2026.
Mimizan
Course Landaise Mixte
ARENES DE MIMIZAN Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28 00:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Le spectacle débutera par une course Landaise mixte en première partie, suivi de jeu taurin en deuxième partie. L’événement se conclura par un feu d’artifice.
Gratuit jusqu’à 8 ans. .
ARENES DE MIMIZAN Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 26 57 91 courselandasie.mimizan@gmail.com
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English : Course Landaise Mixte
L’événement Course Landaise Mixte Mimizan a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Mimizan
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