Mimizan

Course Landaise Mixte

ARENES DE MIMIZAN Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:30:00

fin : 2026-07-28 00:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Le spectacle débutera par une course Landaise mixte en première partie, suivi de jeu taurin en deuxième partie. L’événement se conclura par un feu d’artifice.

Gratuit jusqu’à 8 ans. .

ARENES DE MIMIZAN Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 26 57 91 courselandasie.mimizan@gmail.com

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English : Course Landaise Mixte

L’événement Course Landaise Mixte Mimizan a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Mimizan