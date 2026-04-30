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Course Landaise Mixte Mimizan

Course Landaise Mixte Mimizan

Course Landaise Mixte Mimizan mardi 28 juillet 2026.

Adresse : ARENES DE MIMIZAN

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : Tarif réduit

Mimizan

Course Landaise Mixte

ARENES DE MIMIZAN Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28 00:30:00

Date(s) :
2026-07-28

Le spectacle débutera par une course Landaise mixte en première partie, suivi de jeu taurin en deuxième partie. L’événement se conclura par un feu d’artifice.
Gratuit jusqu’à 8 ans.   .

ARENES DE MIMIZAN Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 26 57 91  courselandasie.mimizan@gmail.com

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English : Course Landaise Mixte

L’événement Course Landaise Mixte Mimizan a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Mimizan

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