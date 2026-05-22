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Pirogue conte et légendes Mimizan

Pirogue conte et légendes Mimizan

Pirogue conte et légendes Mimizan jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Promenade fleurie, avenue du lac

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 26 26 26 Tarif de base plein tarif

Mimizan

Pirogue conte et légendes

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :
2026-07-09

Au cœur de la nature, embarquez avec vos enfants dans un voyage extraordinaire… Suivez la conteuse au fil de l’eau au rythme des pagaies, à la rencontre des êtres de légende !   .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44  contact@allwater.fr

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English : Pirogue conte et légendes

L’événement Pirogue conte et légendes Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan

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