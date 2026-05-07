Spectacle de danse MOVIMIENTO-S Rue de la chapelle Mimizan

Mimizan

Spectacle de danse MOVIMIENTO-S

Rue de la chapelle Chapelle à la mer Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Spectacle de danses sévillanes à la Chapelle à la Mer.

Mouvements sous toutes ses formes.

Conception et chorégraphies Flora MONTEIRO

Début du spectacle 21h

Tarifs Adultes 12€

Enfants de 5 à 12 ans 8€

Enfants de de 5 ans gratuit .

Rue de la chapelle Chapelle à la mer Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de danse MOVIMIENTO-S

L’événement Spectacle de danse MOVIMIENTO-S Mimizan a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Mimizan