Spectacle de danse MOVIMIENTO-S Rue de la chapelle Mimizan
Spectacle de danse MOVIMIENTO-S Rue de la chapelle Mimizan vendredi 26 juin 2026.
Mimizan
Spectacle de danse MOVIMIENTO-S
Rue de la chapelle Chapelle à la mer Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Spectacle de danses sévillanes à la Chapelle à la Mer.
Mouvements sous toutes ses formes.
Conception et chorégraphies Flora MONTEIRO
Début du spectacle 21h
Tarifs Adultes 12€
Enfants de 5 à 12 ans 8€
Enfants de de 5 ans gratuit .
Rue de la chapelle Chapelle à la mer Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle de danse MOVIMIENTO-S
L’événement Spectacle de danse MOVIMIENTO-S Mimizan a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Mimizan
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