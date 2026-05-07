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Spectacle de danse MOVIMIENTO-S Rue de la chapelle Mimizan

Spectacle de danse MOVIMIENTO-S Rue de la chapelle Mimizan

Spectacle de danse MOVIMIENTO-S Rue de la chapelle Mimizan vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Rue de la chapelle

Adresse : Chapelle à la mer

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Mimizan

Spectacle de danse MOVIMIENTO-S

Rue de la chapelle Chapelle à la mer Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Spectacle de danses sévillanes à la Chapelle à la Mer.
Mouvements sous toutes ses formes.
Conception et chorégraphies Flora MONTEIRO
Début du spectacle 21h
Tarifs Adultes 12€
Enfants de 5 à 12 ans 8€
Enfants de de 5 ans gratuit   .

Rue de la chapelle Chapelle à la mer Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Spectacle de danse MOVIMIENTO-S

L’événement Spectacle de danse MOVIMIENTO-S Mimizan a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Mimizan

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