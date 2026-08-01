Course landaise SAINT-GERME Saint-Germé

Informations pratiques

Saint-Germé

Course landaise

SAINT-GERME Arènes Saint-Germé Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:30:00

fin : 2026-08-21 23:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Vous êtes sur le point d’assister à un spectacle aussi spectaculaire que traditionnel, où l’homme et la bête s’engagent dans une danse effrénée, où la grâce et la force se rencontrent.

Mais la course landaise, c’est bien plus qu’un simple spectacle sportif. C’est un voyage dans le temps, une immersion totale dans une culture riche et authentique. C’est l’occasion de partager des émotions intenses avec une communauté passionnée et fière de ses traditions.

Course Landaise de promotion

Ganaderia Deyris

Animation musicale

.

SAINT-GERME Arènes Saint-Germé 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 60 22 secretariat@saintgerme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’re about to witness a spectacle as spectacular as it is traditional, where man and beast engage in a frenzied dance, where grace and strength meet.

But the course landaise is much more than just a sporting spectacle. It’s a journey back in time, a total immersion in a rich and authentic culture. It’s an opportunity to share intense emotions with a passionate community proud of its traditions.

Course Landaise de promotion

Ganaderia Deyris

Musical entertainment

L’événement Course landaise Saint-Germé a été mis à jour le 2026-08-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65