Course landaise SEMEAC Séméac
Course landaise SEMEAC Séméac dimanche 16 août 2026.
Séméac
Course landaise
SEMEAC Place Beaulieu Séméac Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Bienvenue à cette véritable course landaise de compétition (catégorie Promotion) avec les coursières de la Ganaderia Armagnacaise et les écarteurs et sauteurs de la Cuadrilla de Bastien MOITY !
Ambiance musicale avec la banda Los Bambolayres
Spectacle tout public, prix d’entrée 12€ gratuit à partir de 15 ans.
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SEMEAC Place Beaulieu Séméac 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie dubarryoueilloux@free.fr
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English :
Welcome to this genuine competitive Landes race (Promotion category) with the courtiers from the Ganaderia Armagnacaise and the spacers and jumpers from Bastien MOITY’s Cuadrilla!
Musical entertainment with the Los Bambolayres banda
Show open to all, admission 12? free for children aged 15 and over.
L’événement Course landaise Séméac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de Tarbes|CDT65
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