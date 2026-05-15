Course Les 38èmes foulées Gondrevilloises Complexe sportif Stade Gondreville

Gondreville

Course Les 38èmes foulées Gondrevilloises

Complexe sportif Stade Boulevard de l’Avenir Gondreville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Organisé par l’Association des Coureurs de Gondreville et Villey-Saint-Étienne, sous l’égide de la Fédération Française d’Athlétisme.

Bienvenue à Gondreville, en Meurthe-et-Moselle. Oui, ça sonne comme un épisode de Game of Thrones, mais ici pas de dragon … juste des coureurs au top, une bonne humeur communicative et un parcours qui fait plaisir aux gambettes.

Ce que tu vas trouver sur place

– Une randonnée de 8km pour y aller à ton rythme, une course de 10km et 5km pour les plus motivés, et des courses enfants pour transmettre la passion dès le plus jeune âge ;

– Une ambiance comme on les aime des encouragements sincères, des bénévoles surmotivés, et des voisins aux fenêtres aux fenêtres qui t’envoient des sourires à chaque virage ;

– Des ravitos en eau au 3,3e et 6,6e kilomètres, une organisation carrée, et tout ce qu’il faut pour que tu te concentres sur l’essentiel kiffer ton moment.

Focus parcours

La Course des As, c’est 2 boucles de 5km dans les rues de Gondreville. La course 5km, c’est du classique 1 tour. Pas besoin de carte, ni de boussole tu suis le rythme, les encouragements, et surtout ta propre envie de te dépasser. Le terrain est 100% bitume, mais autour, la nature n’est jamais bien loin. Et pour les enfants, pas de panique tout se passe dans l’enceinte sécurisée du stade de l’Avenir.

Un parcours taillé pour la perf comme pour le plaisir.

Le départ ? Cool. L’ambiance ? Chaleureuse. Et toi ? Tu vas te surprendre à relancer, sourire, et peut-être même sprinter à l’arrivée.

2 (très) bonnes raisons de venir courir ici

– Les courses de village, c’est souvent là qu’on vit les plus beaux moments de sport ;

– Chaque inscription à la Course des As, au 5km ou à la randonnée, c’est 1€ reversé à l’association Les Rêves de Lucie. Courir avec le coeur, c’est encore mieux.

Alors, t’attends quoi pour te joindre à nous ?Tout public

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Complexe sportif Stade Boulevard de l’Avenir Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Association des Coureurs de Gondreville et Villey-Saint-Étienne, under the aegis of the French Athletics Federation.

Welcome to Gondreville, in Meurthe-et-Moselle. Yes, it sounds like an episode of Game of Thrones, but there are no dragons here… just top runners, infectious good humor and a course that’s a pleasure to run.

What you’ll find on site:

– An 8km hike to go at your own pace, a 10km and 5km race for the most motivated, and kids’ races to pass on the passion from the youngest age;

– The kind of atmosphere we love: sincere encouragement, over-motivated volunteers, and neighbors at the windows sending you smiles at every turn;

– Water refreshment points at the 3, 3rd and 6.6th kilometers, tight organization, and everything you need to concentrate on what’s important: enjoying the moment.

Course focus:

The Course des As consists of 2 loops of 5km through the streets of Gondreville. The 5km race is classic: 1 lap. You don’t need a map or compass: you just follow the pace, the encouragement and, above all, your own desire to excel. The terrain is 100% asphalt, but nature is never far away. And for children, don’t panic: everything takes place within the secure confines of the stade de l’Avenir.

A course designed for both performance and pleasure.

The start? Cool. The atmosphere? Warm. And what about you? You’ll find yourself relaunching, smiling, and maybe even sprinting to the finish.

2 (very) good reasons to come and run here:

– Village races are often where the best sporting moments take place;

– Every entry in the Course des As, the 5km or the hike is worth 1? donated to the association Les Rêves de Lucie. Running with your heart is even better.

So, what are you waiting for to join us?

L’événement Course Les 38èmes foulées Gondrevilloises Gondreville a été mis à jour le 2026-05-15 par MT TERRES TOULOISES