Course nature Montignac-Toupinerie

Course nature

873 route des Deux-Églises Montignac-Toupinerie Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Venez nombreux participer à la première édition de course nature organisée par le Comité des Fêtes Montignacais. Il vous est proposé 2 catégories circuits run de 12 et 20 km ou un circuit marche de 10 km. Le café de bienvenue avec petit gâteau et un ravitaillement à mi-parcours sont prévus pour les 2 circuits. À l’arrivée pour vous récompenser de tous vos efforts, une petite soupe et des friandises seront aussi là pour vous remonter le moral. La réservation est fortement conseillée pour que chaque dotation puisse être disponible. .

873 route des Deux-Églises Montignac-Toupinerie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 36 90 39 cdfmontignacais@gmail.com

English : Course nature

Come and take part in the first nature race organized by the Comité des Fêtes Montignacais. There are 2 categories on offer: 12 and 20 km run circuits or a 10 km walk circuit. Welcome coffee and refreshments at the halfway point. Reservations are strongly recommended.

