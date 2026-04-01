Vidaillac

Course Nature & Randonnée La Boucle des Etoiles Première édition

Vidaillac Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 23:59:00

Date(s) :

2026-04-19

La Boucle des Étoiles, première édition, combine sport, nature et solidarité au cœur du Lot

La Boucle des Étoiles, première édition, combine sport, nature et solidarité au cœur du Lot. Entre chemins typiques des Causses du Quercy et ambiance villageoise, c’est le moment idéal pour se dépasser tout en soutenant une belle cause.

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Vidaillac 46260 Lot Occitanie

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English :

The first Boucle des Étoiles combines sport, nature and solidarity in the heart of Lot

L’événement Course Nature & Randonnée La Boucle des Etoiles Première édition Vidaillac a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Cahors Vallée du Lot