Course pedèstre Montée du Grand Colombier Culoz-Béon

Course pedèstre Montée du Grand Colombier Culoz-Béon dimanche 31 mai 2026.

Course pedèstre Montée du Grand Colombier

Rue du Stade Culoz-Béon Ain

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit
Tarif licenciés FFA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31 09:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Première édition de la Montée du Grand Colombier sur route.
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Rue du Stade Culoz-Béon 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

First edition of the Grand Colombier Road Climb.

L’événement Course pedèstre Montée du Grand Colombier Culoz-Béon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier

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