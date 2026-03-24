Course pedèstre Montée du Grand Colombier

Rue du Stade Culoz-Béon Ain

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit

Tarif licenciés FFA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31 09:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Première édition de la Montée du Grand Colombier sur route.

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Rue du Stade Culoz-Béon 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

First edition of the Grand Colombier Road Climb.

L’événement Course pedèstre Montée du Grand Colombier Culoz-Béon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier