Course pedèstre Montée du Grand Colombier Culoz-Béon
Course pedèstre Montée du Grand Colombier Culoz-Béon dimanche 31 mai 2026.
Course pedèstre Montée du Grand Colombier
Rue du Stade Culoz-Béon Ain
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif réduit
Tarif licenciés FFA
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31 09:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Première édition de la Montée du Grand Colombier sur route.
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Rue du Stade Culoz-Béon 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
First edition of the Grand Colombier Road Climb.
L’événement Course pedèstre Montée du Grand Colombier Culoz-Béon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier