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Course poudre colorée 2° édition Argenton

dimanche 20 septembre 2026 · Argenton

Course poudre colorée 2° édition Argenton

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
École primaire
Ville
47250 Argenton
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
6 6 6 Tarif réduit

Argenton

Course poudre colorée 2° édition

École primaire Argenton Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

5 kms ou 10 kms possible pour les plus aguerris !
15h inscription et règlement
15h30 échauffement collectif
16h Top départ
17h30 Lancer de poudre et batucada / remise des prix
18h Zumba party
Buvette et goûter sur place.
Sur inscription.   .

École primaire Argenton 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 11 56 41 

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English : Course poudre colorée 2° édition

L’événement Course poudre colorée 2° édition Argenton a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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