Course poudre colorée 2° édition Argenton
dimanche 20 septembre 2026 · Argenton
Informations pratiques
Argenton
Course poudre colorée 2° édition
École primaire Argenton Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
5 kms ou 10 kms possible pour les plus aguerris !
15h inscription et règlement
15h30 échauffement collectif
16h Top départ
17h30 Lancer de poudre et batucada / remise des prix
18h Zumba party
Buvette et goûter sur place.
Sur inscription. .
École primaire Argenton 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 11 56 41
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English : Course poudre colorée 2° édition
L’événement Course poudre colorée 2° édition Argenton a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Coteaux et Landes de Gascogne