Informations pratiques

Argenton

Course poudre colorée 2° édition

École primaire Argenton Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

5 kms ou 10 kms possible pour les plus aguerris !

15h inscription et règlement

15h30 échauffement collectif

16h Top départ

17h30 Lancer de poudre et batucada / remise des prix

18h Zumba party

Buvette et goûter sur place.

Sur inscription. .

École primaire Argenton 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 11 56 41

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English : Course poudre colorée 2° édition

L’événement Course poudre colorée 2° édition Argenton a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Coteaux et Landes de Gascogne