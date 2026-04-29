Course solidaire #BougeTonCerveau au profit de la Fondation Vaincre Alzheimer

Tous les ans, la Fondation Vaincre Alzheimer organise une campagne nommée Bouge ton cerveau.

La course #BougeTonCerveau porte un message simple, mais essentiel : l’activité physique est un véritable allié du cerveau.

Bouger, c’est bon pour la santé du cerveau !

De nombreuses études scientifiques le démontrent : pratiquer 2 h 30 d’activité physique par semaine permettrait de réduire de 35 à 45 % le risque de développer des troubles cognitifs.

L’activité physique favorise notamment la création de nouveaux neurones et améliore le débit sanguin cérébral.

Chez les personnes atteintes de maladies neurocognitives, une pratique physique régulière et adaptée peut également améliorer la qualité de vie quotidienne et, dans certaines conditions, contribuer à ralentir le déclin cognitif. Informer et sensibiliser le grand public aux bienfaits de l’activité physique sur le cerveau est donc un enjeu majeur de santé publique.

Avec le retour des beaux jours et pour clôturer sa campagne de sensibilisation #BougeTonCerveau, la Fondation Vaincre Alzheimer organise sa quatrième course solidaire au Bois de Boulogne pour :

➡ Fêter le retour du printemps et la fin de notre campagne #BougeTonCerveau

➡ Vous aider à prendre soin de votre cerveau

➡ Vous sensibiliser le temps d’une matinée à la prévention de la maladie d’Alzheimer

Alors, que diriez-vous de venir courir pour la bonne cause le samedi 6 juin 2026 ?

Venez courir pour la bonne cause et soutenir la Fondation Vaincre Alzheimer. Le rendez-vous est donné, rejoignez-nous le samedi 6 juin dès 8h30 au bois de Boulogne (Paris 16e) pour la 4ème édition de notre course solidaire !

Le samedi 06 juin 2026

de 08h30 à 12h30

payant

– Course de 5 km chronométrée à partir de 14 ans avec une participation de 18€ par personne et 13€ pour les étudiants.

– Course de 10 km chronométrée à partir de 16 ans avec une participation de 20€ par personne et 15€ pour les étudiants.

– Course de 900 m gratuite pour les enfants de 7 à 9 ans.

– Course de 1,5 km gratuite pour les enfants de 10 à 13 ans.

Tout public. A partir de 4 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T11:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T08:30:00+02:00_2026-06-06T12:30:00+02:00



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