Informations pratiques

Morlaix

Course solidaire la montagne au coeur de la Bretagne légendaire.

Place des Jacobins Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 00:00:00

fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Venez nous rejoindre sur le parcours du GRP des monts d’Arrée.

Johan Philippe essaiera de parcourir en trail les 223km en moins de 30h au profit de l’association Fée du Bonheur

Peu importe la distance, chaque kilomètre que vous aurez parcouru permettra à l’association de récolter des fonds, alors venez nombreux.

Plus d’infos sur le compte Instagram @coachingcheckandchange

Ou contactez nous au 06.52.47.06.09 .

Place des Jacobins Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 52 47 06 09

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English :

L’événement Course solidaire la montagne au coeur de la Bretagne légendaire. Morlaix a été mis à jour le 2026-08-12 par OT BAIE DE MORLAIX