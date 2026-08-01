Course solidaire la montagne au coeur de la Bretagne légendaire. Morlaix
vendredi 28 août 2026 · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Course solidaire la montagne au coeur de la Bretagne légendaire.
Place des Jacobins Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 00:00:00
fin : 2026-08-29 20:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Venez nous rejoindre sur le parcours du GRP des monts d’Arrée.
Johan Philippe essaiera de parcourir en trail les 223km en moins de 30h au profit de l’association Fée du Bonheur
Peu importe la distance, chaque kilomètre que vous aurez parcouru permettra à l’association de récolter des fonds, alors venez nombreux.
Plus d’infos sur le compte Instagram @coachingcheckandchange
Ou contactez nous au 06.52.47.06.09 .
Place des Jacobins Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 52 47 06 09
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English :
L’événement Course solidaire la montagne au coeur de la Bretagne légendaire. Morlaix a été mis à jour le 2026-08-12 par OT BAIE DE MORLAIX
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