Course solidaire pour les Super pouvoirs de Louise Soulgé-sur-Ouette

Course solidaire pour les Super pouvoirs de Louise

Place de l’Église Soulgé-sur-Ouette Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10 14:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Tous ensemble pour les @les.superpouvoirs.de.louise !

À Soulgé, on ne court pas seulement pour le sport, on court avec le cœur ! ?? Rejoignez-nous

Le dimanche 10 mai 2026, le Football Club de Soulgé Louvigné organise une course pour soutenir la petite Louise et sa famille dans leur combat contre la maladie.

L’intégralité des bénéfices servira à aider la famille et à soutenir la recherche. ????

Que vous soyez grand sportif ou marcheur du dimanche, il y a une place pour vous

? Marche (6 km) ou Course (6 & 10 km)

? Mini-run Spécial Kids (1,5 km) sortez vos plus beaux costumes de super-héros ! ??

? Buvette & Restauration pour un moment convivial tous ensemble.

?? RDV Place de l’Église à Soulgé-sur-Ouette

?? Dimanche 10 mai dès 9h30

On compte sur votre sourire et votre énergie ! .

Place de l’Église Soulgé-sur-Ouette 53210 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 39 90 20 salmon.cousin.marie@gmail.com

English :

All together for @les.superpouvoirs.de.louise!

At Soulgé, we don’t just run for sport, we run with our hearts! Join us

