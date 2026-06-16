Course Sportbreizh Plougastel-Daoulas
Course Sportbreizh Plougastel-Daoulas dimanche 19 juillet 2026.
Plougastel-Daoulas
Course Sportbreizh
Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:30:00
fin : 2026-07-19 15:00:00
Date(s) :
2026-07-19
La Sportbreizh U19 revient à Plougastel le dimanche 19 juillet pour l’étape finale. Elle devrait une fois de plus révéler les futurs grands noms du cyclisme français.
Le départ de la course est prévu à 12h30 au bourg de Plougastel et l’arrivée vers 15h. La traversée, voire la circulation (dans le sens de la course) pourra se faire, mais sous le contrôle des 80 signaleurs qui jalonneront le parcours. .
Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Course Sportbreizh Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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