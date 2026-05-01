Creutzwald

Course Wings for Life

Rue de la Bonne Fontaine Creutzwald Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 12:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Courir pour ceux qui ne le peuvent pas ! Wings for Life World Run vous propose de courir pour aider à trouver un remède aux lésions de la moelle épinière. La course se déroule en simultanée dans le monde entier.Tout public

25 .

Rue de la Bonne Fontaine Creutzwald 57150 Moselle Grand Est

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English :

Run for those who can’t! Wings for Life World Run invites you to run to help find a cure for spinal cord injury. The race takes place simultaneously all over the world.

L’événement Course Wings for Life Creutzwald a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE