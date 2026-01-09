Courses à l’hippodrome Hippodrome Châtelaillon-Plage

Courses à l’hippodrome

Hippodrome 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-08-03 11:45:00

fin : 2026-08-03

Assistez aux courses à l’hippodrome de Châtelaillon-Plage ! Que vous soyez passionné de sports équestres ou simplement curieux, venez vibrer au rythme de la compétition !

Hippodrome 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 07 62

English : Races at the racecourse

Watch the races at the Châtelaillon-Plage racecourse! Whether you’re passionate about equestrian sports or just curious, come and enjoy the thrill of competition!

