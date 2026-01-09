Courses à l’hippodrome Hippodrome Châtelaillon-Plage
Courses à l’hippodrome
Hippodrome 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date :
Début : 2026-08-03 11:45:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Assistez aux courses à l’hippodrome de Châtelaillon-Plage ! Que vous soyez passionné de sports équestres ou simplement curieux, venez vibrer au rythme de la compétition !
Hippodrome 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Races at the racecourse
Watch the races at the Châtelaillon-Plage racecourse! Whether you’re passionate about equestrian sports or just curious, come and enjoy the thrill of competition!
